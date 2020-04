Tiago e uma pergunta de Jesualdo na chegada ao Benfica: "Estou como o aço"

Tiago, antigo jogador do Benfica, esteve à conversa com Ricardo Rocha num direto no Instagram dos encarnados

Passagem pelo Benfica: "Foi incrível. A primeira coisa de que me lembro foi de ir em janeiro para o Benfica, reuni com o Professor Jesualdo [à data treinador das águias] e ele perguntou: 'Como é que estás?'. Eu disse: 'Como o aço'. Marcou-me muito. Isso foi numa quarta-feira e no fim de semana joguei logo contra o Salgueiros. Deve ter ficado com boa impressão. Fez-me crescer como jogador. No Benfica ele pediu-me para ser um box to box e consegui melhorar o meu rendimento."

Conquista da Taça de Portugal em 2004 [2-1 frente ao FC Porto]: "Era uma final complicada contra um grande FC Porto. Mas nós tínhamos uma equipa fantástica, um grande treinador. Adorei ser treinador pelo Camacho. Foi uma temporada a nível emocional [morte de Feher], mas acabar com o título foi brilhante."

Festejos: "No final do jogo estava de rastos e disseram que os adeptos se iam concentrar na Avenida da Liberdade para festejar o título. Íamos passar lá de autocarro, mas eu tive duas horas no controlo anti doping e não fui no autocarro. Tive de ir num carro atrás, mas era impossível entrar no autocarro. Não tive a sorte de festejar com todos os benfiquistas."

Discussão sobre final da Taça no Estádio do Jamor: "Custa-me ver esses estádios a desaparecerem, foi o meu primeiro título, que está guardado no meu coração."