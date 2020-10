Tiago Dantas: treinador do Bayern ligou-lhe depois da Champions

Após a conquista da Champions, em Lisboa, o treinador do Bayern entrou em contacto com o médio.

Foi Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique, a contactar diretamente Tiago Dantas para tentar convencer o médio do Benfica B a mudar para o campeão europeu. Precisamente após a conquista do troféu, em Lisboa, o técnico alemão telefonou ao talentoso jogador do Benfica para que este aceitasse o desafio de experimentar uma nova realidade.

Dantas, que já tinha manifestado vontade de sair, não pensou duas vezes na possibilidade de emigrar e conhecer um futebol diferente, sendo certo que o jogador irá iniciar o seu percurso na segunda equipa do Bayern, equivalente à equipa que representava no Benfica. No fundo, e numa fase inicial, Dantas troca o Benfica B pelo Bayern B, mas já teve a oportunidade para se juntar aos principais.

O Benfica foi sensível ao pedido do jogador e não colocou entraves à sua saída, acreditando também que jogando noutro campeonato, o médio poderá adquirir outras rotinas competitivas, que o ajudem a aumentar o rendimento. Os encarnados não pretendem perder de vista o jogador formado no clube e, por isso, no acordo com o Bayern Munique não ficou estipulada nenhuma cláusula de opção de compra. Tiago Dantas, de resto, não tinha estatuto de titular indiscutível nos bês da Luz.

Esta temporada, participou em cinco partidas, quatro como suplente utilizado. Capitão de equipa das águias, Tiago Dantas tinha um longo percurso no clube, mas já tinha dado sinais de que estava desconfortável com a continuidade na equipa B. Aliás, a chegada de Jorge Jesus em nada mudou o cenário. Apenas Gonçalo Ramos foi chamado aos principais.