Tiago Dantas realiza testes médicos antes de reforçar AZ Alkmaar

Tiago Dantas com a camisola do PAOK

Na última sexta-feira, com o negócio com o AZ cada vez mais avançado, Dantas fez questão de despedir-se dos adeptos do PAOK, onde atuou, também por empréstimo das águias

Tiago Dantas está muito perto de ver fechada a sua mudança para o AZ Alkmaar, num negócio que deverá ser por empréstimo, com a formação de Alkmaar a assegurar uma opção de compra.

O médio está já nos Países Baixos a realizar exames médicos pelo clube neerlandês, segundo avançou o Noordhollands Dagblad.

O futuro clube do futebolista disputou este sábado um particular com o Club Brugge, mas Tiago Dantas não fez ainda parte das opções, esperando que todas as formalidades do negócio possam ser acertadas.

