Tiago Dantas pode render quatro ou oito milhões de euros ao Benfica

Médio está muito perto de ver confirmado o ingresso no futebol grego.

O médio Tiago Dantas, de 21 anos, vai deixar o Benfica, estando tudo praticamente acertado para ser reforço do PAOK. Ao que O JOGO apurou, o criativo poderá render oito milhões de euros, se for ativado o entendimento com a venda total do seu passe ou apenas quatro milhões, se as partes dividirem ao meio o passe. Ambas as soluções ainda estão na mesa, devendo ser o negócio confirmado nas próximas horas.

Formado no Benfica desde os primeiros escalões no Seixal, Tiago Dantas vai deixar os encarnados tendo apenas vestido a camisola principal por uma ocasião: foi a 21 de dezembro de 2019, quando Bruno Lage lhe concedeu cinco minutos na Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal. Na época passada, Tiago Dantas esteve cedido ao Tondela, tendo jogado em 34 partidas, onde fez quatro golos. Na anterior, fora emprestado ao Bayern Munique.