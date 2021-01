Tiago Dantas levanta dúvidas na Alemanha e até falam em apreensão no Bayern

"Promoção" do jovem médio português ao plantel principal terá gerado algum desconforto na formação do gigante bávaro.

A recente promoção de Tiago Dantas ao plantel principal do campeão europeu Bayern está a gerar algumas dúvidas na imprensa alemã e, alegadamente, dentro do próprio clube.

De acordo com um artigo do jornal Abendzeitung, há elementos da estrutura da formação dos bávaros que questionam a rápida ascensão do médio português, tendo em conta que outros talentos "da casa" continuam sem dispor de oportunidades junto do plantel sénior.

A publicação refere que Dantas - está emprestado pelo Benfica - foi um "pedido expresso" do treinador Hansi Flick e que este está "disposto a assumir o risco da aposta" no luso. O Abendzeitung sublinha ainda que Tiago Dantas "ainda não dominou por completo a transição para o futebol profissional", apesar de todo o talento já demonstrado na formação e na equipa B do Benfica.

O mesmo jornal acrescenta ainda que Angelo Stiller, um dos talentos mais cotados da "cantera" do clube de Munique, deverá sair para o Hoffenheim por não contar com uma chance de se mostrar entre os "graúdos" do Bayern. "Há pessoas no campus do Bayern que ficaram surpreendidas ao ver que Dantas está mais cotado do que Stiller", remata.

Na primeira parte da presente época, Tiago Dantas, de 20 anos, atuou pela equipa secundária do Bayern.