Tiago Coser, internacional sub-17 pelo Brasil, no radar do Benfica

Benfica tem o central de 17 anos da Chapecoense debaixo de olho e até já abordou os seus representantes.

Tem apenas 17 anos mas é apontado como uma grande promessa vinda das escolas da Chapecoense e o Benfica, atento aos talentos emergentes no Brasil, tem-no debaixo de olho: Tiago Coser, internacional sub-17 nas seleções canarinhas, confirmou O JOGO, é visto como potencial contratação das águias já no início de 2022, tendo havido contactos exploratórios com os agentes que poderão vir a intermediar um eventual acordo.

Questionado por O JOGO sobre a existência de um negócio com as águias, o empresário André Cury assumiu uma sondagem mas escusou-se a revelar mais detalhes.