Tiago Coser em "negociação avançada" com clube português, diz próximo líder da Chapecoense

Destino deverá ser o Benfica. Agente do brasileiro, de 17 anos, assumira conversas entre as partes nos últimos meses. Eventual vinda para Portugal acontecerá em janeiro

Nei Maidana, futuro presidente da Chapecoense, afirmou que Tiago Coser, jovem central do clube brasileiro, apontado ao Benfica, está em fase "bastante avançada" de negociação, mas apenas referiu qual o eventual país de destino.

"Sobre o [Tiago] Coser, há uma negociação bastante avançada para Portugal. (...) Não há nada definido. Pelas informações que tenho, o [processo de venda do] Coser é o que está mais adiantado, é uma situação que para ser definida em breve", disse.

A propósito, O JOGO noticiara, no passado dia 10, que Coser é um alvo do Benfica e que os contactos entre o clube lisboeta e a Chapecoense intensificaram-se nos últimos dois meses. As conversas foram confirmadas pelo agente do atleta.

"O Benfica e a Chapecoense já estão a conversar diretamente e o que está em cima da mesa é um contrato de longa duração para o jogador", confirmou André Cury, ao nosso jornal, detalhando qual o prazo para a contratação do central de 17 anos.

"A expectativa é que o Tiago [Coser] viaje para Lisboa, para se juntar ao Benfica, no início de janeiro, quando fizer 18 anos [ou seja, atingir a idade adulta", o que acontecerá no dia 16 do primeiro mês de 2022.

Em cima da mesa estará um contrato com validade de cinco temporadas (até 2027) e o montante envolvido na transferência deve cifrar-se entre um milhão e um 1,5 milhões de euros. A Chapecoense detém 80 por cento do passe de Tiago Coser.

Numa primeira fase, o central internacional sub-17 brasileiro, que se estreou pela "Chape" nesta época, irá integrar a equipa B do Benfica e poderá até alinhar pelos juniores, para realizar um período de adaptação ao clube e ao futebol português.