Tiago Coser já veste a camisola do Benfica: "Tenho muita personalidade"

Tiago Coser com a camisola do Benfica

Jovem defesa brasileiro oficializado como jogador das águias esta segunda-feira.

O Benfica oficializou esta segunda-feira a contratação de Tiago Coser, central de 18 anos que assinou um contrato válido até 2026.

"Tiago Coser chega ao Clube proveniente dos brasileiros da Chapecoense, onde fez toda a sua formação. Estreou-se pela equipa principal aos 17 anos, ao serviço da qual, em 2021, participou em 12 jogos, além dos nove que efetuou pelos Sub-20, em que marcou dois golos. É internacional sub-17 pelo Brasil", introduziu o clube da Luz.

Coser falou de "um sonho realizado" ao canal do clube e evidenciou que o objetivo é chegar à equipa principal, aproveitando as boas condições de formação do Benfica. "É um fator a favor, para me entrosar, apanhar o jeito e adaptar-me, para depois integrar a equipa principal. Iniciei o meu percurso na Chapecoense com 10 anos, passei toda a formação lá. É uma felicidade enorme estar aqui. Estreei-me com 17 anos, já treinava com os profissionais aos 16. Tenho muito orgulho por estar no Benfica", disse.

"Tenho muita personalidade lá atrás, sei sair a jogar, fazer muita marcação, acerto no passe longo e curto, não tenho medo de jogar! Tenho coragem e personalidade!", descreveu-se. "Já conhecia o Luisão, o David Luiz, também o Rúben Dias, que fez a formação no Benfica. São referências para mim. O Morato também é, pois, chegou aqui para a equipa B e agora está na principal. É uma referência e inspiração, quero seguir os passos dele, como os do Lucas Veríssimo. Vou dar muitas alegrias e ganhar muitos títulos", rematou Tiago Coser.