Tiago Coser acusou positivo à covid-19 e viu viagem rumo ao Benfica adiada

Central da Chapecoense foi sujeito a teste e deu positivo. Era esperado em Lisboa nos próximos dias, mas terá agora de aguardar mais algum tempo para finalizar a transferência para o Benfica.

Tiago Coser, central da Chapecoense, era esperado em Lisboa nos próximos dias em Lisboa, de forma a finalizar a transferência para o Benfica, mas terá de aguardar mais algum tempo para selar o processo.

Isto porque o jovem defesa acusou positivo num teste à covid-19, razão pela qual terá agora de cumprir um período de isolamento. Foi a própria Chapecoense que informou esta sexta-feira da situação clínica do atleta. "Por ainda não possuir o esquema vacinal completo, o zagueiro Tiago Coser precisou realizar o exame de covid-19 às vésperas da estreia no Campeonato Catarinense e acabou por testar positivo. O atleta está totalmente assintomático, mas não poderá ser convocado para as partidas iniciais da competição", esclareceu o conjunto brasileiro em nota enviada à Comunicação Social.

O defesa prepara-se para assinar até 2027 pelo Benfica, começando pela equipa B, num negócio pelo qual as águias vão pagar cerca de milhão e meio de euros.