"Textor? Temos que perceber se querem investir ou se querem especular com o Benfica"

Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta terça-feira.

Nomeados para a SAD com experiência comprovada no futebol: "São pessoas que já estão comprometidas e são verdadeiros profissionais de futebol. Queremos mudar a composição da SAD. Temos tido gestores financeiros e um administrador que percebe de futebol. Queremos alterar isso. Queremos mais gente a perceber de futebol. O perfil está definido para o que queremos para a SAD. Credível, competente e com provas dadas, alguém que já trouxe clubes da II Divisão até às competições europeias, alguém que terminou carreira e fez curso em economia. Falamos de gente que conhece o futebol, podem dar mais valia à gestão."

Consequências de mais processos: "Mantenho. Já houve tantos. Enquanto não se avançar para um auditoria a todas as sociedades do Benfica para perceber a extensão destes problemas, teremos sempre a duvida, se haverá mais processos judiciais. Temos que perceber o que foi feito de mal e acabar com estes sentimentos. Isto será feito nos primeiros 100 dias de mandato. Por uma empresa com independência. E depois vamos apresentar em AG os resultados. Os sócios devem estar informados por nós, não pelos jornais ou pelas televisões."

Maioria na SAD: "É um ponto de honra. Os sócios do Benfica têm que comandar o clube. A mais pequena hipótese de perder o capital da SAD e o poder de gestão levava a demitir-me."

Falar com John Textor: "O presidente do clube deve estar aberto para falar com toda a gente. Temos que perceber se querem investir, por amor ou ajuda, ou se querem especular com o Benfica."

Direito de preferência sobre ações de Vieira: "Acho que não deve ser feito. O Benfica tem o suficiente para continuar a controlar a SAD. O Benfica tem muito onde utilizar o dinheiro."

Alteração de estatutos: "A revisão dos estatutos é um processo longo. Há varias etapas que se tem que ultrapassar. Uma delas é haver a discussão com os sócios sobre o sentido que queremos dar aos estatutos. É urgente fazer esta alteração estatutária."