Textor revela pedido de reunião com o Benfica: "Espero estar em Lisboa na quarta-feira"

Empresário norte-americano emitiu comunicado e critica posição da atual direção do Benfica

John Textor, o empresário norte-americano que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica - além de afirmar ter estado com Luís Filipe Vieira, tendo mesmo visitado o Estádio da Luz, as instalações da Benfica TV e ainda Centro de Estágios do clube, no Seixal -, emitiu esta quinta-feira um segundo comunicado.

O empresário mantém a intenção de entrar no capital social da SAD encarnada, anunciando mesmo ter solicitado, por e-mail, uma reunião com os dirigentes do Benfica. "É minha esperança viajar para Lisboa quarta-feira da próxima semana", pode ler-se.

Textor adianta ainda que compreende as mais recentes posições de SAD do Benfica, no sentido de inviabilizarem a aquisição dos 25 por cento. "Compreendo que certos membros da Direção, ou possivelmente toda a Direção, possam estar a procurar afastar o clube do meu interesse em entrar no Clube, uma vez que o meu envolvimento está demasiado associado ao presidente que recentemente saiu. Há 17 anos que confiavam no presidente para liderar o Benfica. Certamente que a minha breve reunião com ele [...], não deve desqualificar de forma alguma as minhas propostas", adianta.

Sobre a forma como chegou à possibilidade de adquirir 25 por cento das ações da SAD do Benfica, John Textor diz: "Para ser claro, fui apresentado diretamente ao Sr. [José António] Santos pelo meu banqueiro de investimentos em Londres. Não tenho qualquer ligação empresarial com o Sr. [Luís Filipe ]Vieira. Se agora tomaram conhecimento de negócios privados entre o Sr. Santos e o Sr. Vieira, isso é algo que eu não tinha conhecimento e não pode invalidar o direito do Sr. Santos de vender as suas ações ou o direito de outra parte em comprar tais ações".

Mais adiante, o empresário norte-americano critica a posição da atual direção. "Os que procuram agora distanciar-se de tudo o que parece estar ligado ao Sr. Vieira foram seus apoiantes durante muitos anos. Sou novo na comunidade do Benfica, mas estou aqui para ser útil, e rejeito a tentativa desonesta de sugerir que a habitual compra de um bloco de ações é uma transação ilícita", refere no comunicado.