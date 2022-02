Textor diz que tentou levar Everton para o Botafogo, mas que "há mais peixe no mar"

Empresário que investiu no Botafogo quis levar Everton, avançado do Benfica, mas garante que o brasileiro vai ficar na Europa.

Em resposta a um publicação de uma página dedicada ao Botafogo, no Twitter, John Textor, empresário norte-americano que investiu no clube brasileiro, garantiu que tentou contratar Everton, avançado do Benfica, mas sem sucesso.

A página "Botafogo News" dava conta da possibilidade de o Fogão enriquecer o plantel com o ex-Grémio e Textor desfez esse sonho de alguns. "É difícil. Tentámos, quisemos negociar um preço justo, mas o jogador vai ficar na Europa. Há muito mais peixe no mar, e peixe que pode marcar golos", escreveu.