Tetê foi apontado como reforço, mas está fora da órbita do Benfica

Extremo brasileiro do Shakhtar Donetsk.

Várias publicações brasileiras apontaram Tetê ao Benfica, com diversos pormenores a indicarem que o extremo dos ucranianos do Shakhtar chegaria esta sexta-feira a Lisboa, juntamente com o seu empresário, para acertar contrato com os encarnados.

Aos 22 anos, o canhoto estava avaliado em mais de 40 milhões de euros, mas o preço teria caído por causa da guerra na Ucrânia e devido à dívida de 18 milhões referente à compra de Pedrinho ao Benfica pelo clube de Donetsk. Porém, segundo apurámos, este jogador e por estes valores, está fora da órbita benfiquista.