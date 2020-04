Testes em casa, jogadores divididos e não só: Benfica explica o regresso

Primeiro passo marcado já para esta segunda-feira.

O Benfica explicou este domingo como será realizado o regresso ao trabalho, tendo dado conta no site oficial da forma como jogadores e equipa técnica irão voltar às instalações. Bruno Lage, os adjuntos e todo o departamento do futebol profissional irão ser sujeitos a testes à covid-19, em sistema drive-thru" já amanhã, segunda-feira.

Terça-feira será a vez de jogadores e familiares serem testados, "num processo que irá decorrer nos próprios domicílios dos futebolistas", informa o Benfica.

"Após a obtenção destes resultados (sendo estes negativos), os atletas serão avaliados, nas instalações do Seixal, pelo departamento médico numa sala preparada para o efeito, onde qualquer dado clínico importante pode ainda ser motivo de eventual isolamento", explica o Dr. Ricardo Antunes, responsável pelo departamento médico das águias.

No próximo fim de semana todo o departamento de futebol voltará ao Seixal, com os jogadores a realizarem aí uma sessão de testes físicos. Os treinos individuais, continua o Benfica a explicar, começam dia 4, segunda-feira. "Nos primeiros dois dias serão antecedidos de análises clínicas. Os treinos vão acontecer com os jogadores divididos por quatro grupos, com dois deles a trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde", indica o texto.

"Não haverá qualquer contacto entre companheiros de equipa. O trabalho no ginásio terá o distanciamento adequado e o trabalho com os fisioterapeutas, enfermeiro e médicos ocorrerá com os devidos cuidados e equipamentos de proteção. Diga-se, ainda, que o circuito efetuado pelos atletas nas nossas instalações terá sentido único para minimizar a possibilidade de contactos", pormenoriza.

"O contexto é muito particular, é verdade, mas o Benfica reafirma que quer voltar a jogar e conquistar, em campo, 11 vitórias nos 11 jogos"

"Foi efetuado um planeamento com a máxima segurança possível, com o objetivo de diminuir ao máximo os fatores de risco. Começámos por reforçar a informação ao staff e aos jogadores, relativamente às boas práticas de higiene geral, regras de etiqueta, lavagem correta das mãos, utilização de máscaras e distanciamento social. Houve ainda formação especial de técnicos de limpeza com o objetivo de manter a higiene e assepsia adequadas em locais frequentados por elementos do futebol profissional", declara Ricardo Antunes.

A terminar, o Benfica realça que tem como objetivo regressar aos relvados e vencer os 11 jogos oficiais que faltam. "O contexto é muito particular, é verdade, mas o Benfica reafirma que quer voltar a jogar e conquistar, em campo, 11 vitórias nos 11 jogos que faltam disputar para se encerrar a temporada 2019/20", surge escrito.