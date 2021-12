Boa notícia para o Benfica antes do dérbi: testes à covid-19 todos negativos

Testes PCR confirmaram os resultados dos testes antigénio.

Os testes PCR realizados pelo Benfica à covid-19, na quarta-feira, revelaram todos resultado negativo. São então boas notícias para o emblema encarnado, que enfrentou o Belenenses - a contas com um surte de covid-19 - no sábado passado e que na sexta-feira defronta o Sporting no dérbi lisboeta.

De recordar que, por seu lado, os "leões", que também defrontaram um clube com casos conhecidos de covid-19 (Tondela), não tiveram tanta sorte: o capitão Sebastián Coates está infetado e, por isso, falhará o encontro agendado para as 21h15 de sexta-feira.