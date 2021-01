Testes detetaram mais três positivos no Benfica, identidade não é conhecida

Comitiva do Benfica já se encontra no Porto

Águias defrontam o FC Porto esta sexta-feira.

Os testes à covid-19 realizados pelo Benfica antes do clássico com o FC Porto detetaram três positivos. A identidade dos infetados ainda não é conhecida, nem sequer se se trata de algum jogador do plantel ou equipa técnica.

Refira-se que o Benfica tem registado alguns positivos nos últimos tempos, no que toca ao grupo de trabalho, entretanto já recuperados. Gabriel, Franco Cervi, João Ferreira, Gonçalo Ramos, Jardel, Seferovic, Pizzi, Taarabt, Darwin e Weigl são exemplos.

A partida com o FC Porto, no Dragão e para a ronda 14, tem início marcado para as 21h00 de sexta-feira.