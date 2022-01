Testagem e pulseiras para facilitar as entradas no Estádio da Luz

O Benfica vai ter este sábado, entre as 12h00 e as 18h00 e amanhã das 10h00 às 18h00, um centro de testes antigénio no Parque 8.

De forma a agilizar as entradas para o jogo com o Paços de Ferreira, o Benfica vai ter este sábado, entre as 12h00 e as 18h00 e amanhã das 10h00 às 18h00, um centro de testes antigénio no Parque 8. Os mesmos são grátis para quem não tenha esgotado o plafond de quatro.

Com o Red Pass ou bilhete e certificado covid-19 válido, os adeptos recebem uma pulseira que lhes permite a entrada no estádio por uma via rápida.