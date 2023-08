Terminou contrato com o Arsenal e é seguido com atenção pelo Benfica

Maitland-Niles, que pode atuar a lateral direito e a médio, tem ofertas da Premier League, Arábia Saudita e Turquia.

Livre no mercado, após terminar contrato com o Arsenal, Maitland-Niles, futebolista que pode atuar como lateral direito mas também como médio, está, segundo avança a Imprensa inglesa, a ser analisado pelo Benfica.

De acordo com o jornal online "The Athletic", a SAD encarnada está atenta à situação do futebolista de 25 anos, tal como sucede com o Galatasaray, ainda que haja vários clubes na frente da corrida. Isto porque o ex-Arsenal recebeu diversas propostas até ao momento, da Premier League, Turquia e Arábia Saudita. Luton e Sheffield United, que ascenderam ao primeiro escalão, já avançaram, a exemplo do Trabzonspor, da Turquia, e do Al Shabab e Al Taawoun, clubes oriundos do país que tem investido largos milhões nos últimos tempos em busca de reforços de peso.