"Tentei não pensar muito no assunto e esperar que o Benfica me dissesse alguma coisa"

Rafa, jogador do Benfica, comenta o regresso aos treinos no Seixal e a paragem devido à pandemia.

Rafa, internacional português do Benfica, falou esta terça-feira ao canal do Benfica e abordou o regresso aos treinos no Seixal, depois da paragem devido à pandemia.

"Tem sido diferente, não há outra palavra, porque é algo com o qual não estamos habituados a conviver. Foi uma coisa que aconteceu no mundo, temos de nos habituar rapidamente, porque se não tomarmos medidas prejudicamo-nos a todos. Temos de saber lidar com a situação e conviver com isso", afirmou o jogador.

"Temos de estar à espera de qualquer coisa, é o nosso trabalho, tentei não pensar muito no assunto e esperar que os responsáveis do Benfica me dissessem alguma coisa para voltar. Apesar de ser algo pouco usual, como profissionais de futebol temos de saber lidar com isso e com a situação. Não é isso que nos vai tirar o foco do que nós queremos, que é sermos campeões", garantiu Rafa a propósito do regresso com condicionalismos.

Apesar de tudo, considera que estão reunidas todas as condições para uma boa preparação antes do reinício do campeonato. "Apesar de estarmos numa fase em que não nos vemos todos, em que estamos a trabalhar por grupos, o que é estranho, temos de manter o afastamento por uma questão de higiene. É uma questão de hábito, não é fácil mas temos de estar preparados para qualquer coisa que nos apareça à frente. Os responsáveis do Benfica, a parte técnica, têm feito trabalho impecável porque temos todas as condições para voltarmos e fazermos o nosso trabalho da melhor maneira. Não podíamos estar desconfortáveis porque temos as melhores condições para fazermos o nosso trabalho", vincou, terminando com uma mensagem para os adeptos.

"Não é por ser esta fase que vamos ter uma abordagem diferente, o nosso foco é sempre ganhar e vamos continuar a fazer o nosso melhor para conseguirmos ganhar os jogos e sermos campeões", atirou Rafa.