"Tentei acalmar Lucas Veríssimo, estava muito chateado com o que aconteceu"

Orlando Rollo, presidente do Santos, esteve à conversa com o central que pretende forçar a saída para o Benfica.

Vivem-se dias muito agitados no Santos, quer devido à crise diretiva e financeira que o clube atravessa, quer com a situação de Lucas Veríssimo.

O central quer rumar ao Benfica, o emblema encarnado quer o jogador, mas o Conselho Fiscal do "Peixe" voltou a colocar travão à saída do defesa para Portugal, algo que, segundo o presidente Orlando Rollo, deixou Lucas "extremamente aborrecido".

"Conversei durante o dia todo, principalmente com o Lucas, a tentar acalmá-lo, porque é muito estranha uma notícia dessas. Ele estava extremamente aborrecido, muito chateado com o que aconteceu. E vou repetir: esse parecer não nos chegou, nem do Comité de Gestão", disse o dirigente do Santos, citado pelo Globoesporte.

Rollo acrescentou ainda que a situação de Lucas Veríssimo gerou mal-estar entre o restante plantel:

"Não sabemos se é uma notícia falsa ou se foi algum vazamento interno do Conselho Fiscal. Fizemos até uma nota para tentar conter os ânimos. Eles estavam muito exaltados, principalmente os atletas, que partilham as dores do Lucas. Temos de saber o que aconteceu. O que sabemos é que foi uma irresponsabilidade de alguém", rematou Orlando Rollo.