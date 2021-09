Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão ao duelo com o Dínamo Kiev.

Falando da rotatividade e gestão do plantel, Jorge Jesus referiu que o Benfica tem "mais soluções" do que tinha na época passada.

"Tem a ver com o período. Tenho um Benfica com mais soluções do que no ano passado. Se mudar cinco jogadores, a equipa não perde rendimento. Tirando os jogadores que chegaram este ano, que ainda não conhecem muito bem a equipa. Estou tranquilo. A equipa não vai oscilar se jogarem uns hoje e amanhã outros", admitiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Dínamo Kiev, na Ucrânia.

Os encarnados partem hoje para Kiev e jogam amanhã, às 20h00, o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.