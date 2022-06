"Tenho mais dois anos de contrato com o Benfica, vamos ver", diz Chiquinho

Chiquinho tem contrato com o Benfica até 2024, mas não sabe se vai ficar no plantel em 2022/23.

Chiquinho, médio do Benfica que esteve emprestado ao Braga e ao Giresunspor na temporada 2021/22, ainda não sabe o que o futuro lhe reserva. O jogador de 26 anos disse apenas que tem contrato com as águias.

"Ainda não sei o que vai acontecer, tenho mais dois anos de contrato com o Benfica e vamos esperar para ver", referiu, em declarações à Sport TV, em Baku (Azerbaijão), onde está a assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1.

À SAD encarnada já chegaram ecos do interesse de clubes da Turquia.