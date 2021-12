"Tenho crescido bastante com o Nélson Veríssimo"

Henrique Araújo, avançado do Benfica fala, em entrevista exclusiva a O JOGO, do treinador do Benfica B

Nélson Veríssimo é o treinador que conduziu a equipa B do Benfica à liderança da II Liga SABSEG. Um homem que já tem sido dado como hipótese para suceder a Jorge Jesus na equipa A.

"Tenho crescido bastante com ele. Estamos a trabalhar há um ano com ele, os resultados têm sido bons e todos temos crescido", comentou Henrique Araújo sobre o técnico, apontando depois o fator onde sente maior evolução pessoal.

"A intensidade. O futebol que jogamos é intenso, o que é bom, sobretudo numa fase em que transitamos da formação para os seniores. A intensidade e os duelos são muito importantes aí", disse.