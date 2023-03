Seferovic a O JOGO: "Tenho a minha história no Benfica, deixei a minha marca"

ENTREVISTA, PARTE I - É com um discurso sem mágoa que Seferovic olha para as cinco épocas de águia ao peito. Assume-se como adepto e quer estar em Istambul a ver o Benfica ganhar a Champions.

Seferovic não se furta a temas, mesmo os que envolvem a sua saída e as críticas que sempre ouviu. Direto, agradece o tempo que passou no Benfica, aposta tudo no sucesso na época em curso e aponta um responsável: Roger Schmidt.

Olhando para a carreira no Benfica, que momentos mais destaca?

-Tive momentos muito bons, sobretudo quando Bruno Lage era o treinador [época 2018/19]. Não estava a correr bem, depois mudou, jogámos de maneira diferente com João Félix e conseguimos dar a volta à época. Essa foi a melhor fase que vivi no clube.