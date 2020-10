"Tenho a consciência tranquila, sei que não cometi qualquer crime"

Luís Filipe Vieira está a braços com vários processos na justiça e diz estar de "consciência tranquila", porque não cometeu "qualquer crime".

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, diz estar de consciência tranquila relativamente aos processos de que é alvo na Justiça e afirma que não cometeu qualquer crime. O dirigente encarnado, recandidato às eleições das águias - que decorrem no final de outubro -, refere que se saberá defender no "local certo" e que acredita "muito na justiça".

"Com toda a frontalidade, tenho a consciência perfeitamente tranquila. Os meus filhos e a minha mulher têm muito orgulho em mim. Coabito muito facilmente com isso, a justiça não se faz nos jornais e nas televisões. O que se está a passar comigo, para não dizer que se calhar é alguma perseguição, quando se fala da minha vida particular e dos processos em tribunal, a seu tempo se saberá... As pessoas bem informadas e de boas intenções já se aperceberam o que me sucedeu e para onde me querem encaminhar. No local certo saberei defender-me e acredito muito na justiça", disse em entrevista à SIC, questionado sobre como vai conviver com os processos em tribunal.

"Não, não vai interferir em nada. Tenho a consciência completamente tranquila, sei que não cometi qualquer crime", sustentou ainda.