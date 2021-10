Rui Costa: "Tenho a clara noção das responsabilidades acrescidas"

Rui Costa discursou depois de tomar posse como presidente do Benfica.

Já passava das 05h00 da madrugada quando Rui Costa discursou depois de eleito presidente do Benfica para um mandato até 2025. O líder das águias destacou a presença de 40085 sócios no ato eleitoral, um novo recorde, superando a participação de 2020.

"O grande vencedor desta eleição histórica foi o Benfica e a sua grandeza. Que grande dia à Benfica! E que grande resposta de amor deram os nossos sócios. Repito: o grande vencedor é, foi e será sempre o Benfica. Tivemos a maior mobilização de sempre de um clube em Portugal, sem paralelo no país e com raríssimos casos no mundo. Foi uma demonstração de força e empenho. Quero agradecer aos milhares de benfiquistas que estiveram presentes, seja votando ou estando na organização deste processo eleitoral, que decorreu com elevação e a todos nos enche de orgulho. O Benfica sai bem mais forte destas eleições. Tivemos debate vivo. Elogio ainda Francisco Benitez e todos os benfiquistas que se candidataram pela Lista B. Fizeram jus ao seu nome, Servir o Benfica", afirmou.

"Tenho a clara noção das responsabilidades acrescidas que recebemos. Hoje não há vencedores nem vencidos", continuou, deixando uma referência à família. ""Mãe, pai, filhos, a minha mulher, família... Ninguém melhor do que vocês sabe o amor que sinto pelo clube, onde já fui de tudo. Por isso o Benfica foi sempre a minha família. É à família benfiquista que expresso o compromisso de honrar a vossa confiança. Serei sempre um de vocês", destacou.