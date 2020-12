"Tenho 99 por cento de certeza que vou terminar carreira no Benfica"

Internacional belga afirma que o Benfica foi "o melhor" que lhe poderia ter acontecido.

Chegou apenas este ano ao Benfica para liderar a defesa com Nicolas Otamendi, mas, em entrevista ao podcast belga "Sporza", Jan Vertonghen revela ter 99 por cento de certeza de que vai terminar a carreira no emblema encarnado.

"O Benfica foi o melhor que me poderia ter acontecido. Este é o meu último destino. Daqui a três anos vou ter 36 anos, tenho de fazer tudo o que está ao meu alcance para ter um bom rendimento em campo, exige muito de mim. Talvez ainda acrescente um ano, mas tenho 99 por cento de certeza que vou terminar carreira aqui", começou por afirmar o internacional belga, antes de explicar como se deu a mudança para as águias.

"Estava a bordo de um barco em Amesterdão quando o meu agente ligou com o interesse do Benfica. Tive uma boa sensação de imediato. O Benfica queria dar-me, na minha idade e depois de uma época a um nível inferior, um contrato de três anos. Achei que era uma prova de confiança e reconhecimento. Um contrato de três anos colocou-me à vontade e eu queria estabilidade. O Benfica é um grande clube, com um belo estádio, uma história rica e uma boa academia, é o Ajax de Portugal. Esta é a melhor coisa que me poderia acontecer: contrato de três anos com um clube que tem ambições na Europa e numa bela cidade. Joguei no Tottenham durante oito anos, mas não ganhei muitos títulos. Aqui jogo por eles", concluiu.