Tengstedt explica escolha pelo Benfica e garante: "Tento marcar golos, remato bem"

Avançado dinamarquês assinou até 2028. Foi esta quarta-feira oficializado e falou ao canal do clube.

Sensações: "Obrigado, estou feliz. Vou tentar ajudar a equipa a ganhar campeonato e marcar golos."

A escolha: "Benfica é um grande clube, gosto do plano que fizemos junto com os treinadores e o staff. Estou ansioso para jogar para os adeptos no estádio."

Características: "Sou avançado, mas posso jogar na ala também. Sempre tento marcar golos, remato bem. Espero que vejam isso em campo."

Mensagem para os adeptos: "Ansioso por vê-los no estádio. Vi imagens, é fantástico. Ansioso por vê-los, espero que possamos alcançar grandes coisas juntos."