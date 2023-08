Tengstedt, avançado do Benfica: "Sonhava com este momento há muito tempo..."

Declarações de Casper Tengstedt, avançado do Benfica, após o primeiro golo ao serviço do emblema encarnado, no triunfo por 2-0 sobre o Estrela da Amadora, na segunda jornada do campeonato

Análise: "Foi um jogo difícil, sabíamos que era uma boa equipa. Defenderam muito compactos, foi duro, precisámos de tempo mas conseguimos a vitória e estou muito feliz."

Sensação de jogar e marcar pela primeira vez na Luz: "Foi um sentimento fantástico, sonhava com este momento há muito tempo, recebi uma bola muito boa do David [Neres] e marcar foi fantástico."

Sentia que podia fazer a diferença? "Sim. Sinto-me confortável nos treinos, na equipa, acho que equipa acredita em mim e eu acredito na equipa. Acredito em mim e estou muito feliz."