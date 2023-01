Tengstedt causa surpresa: "O Benfica está noutro nível. Estou realmente curioso..."

Casper Tengstedt com Rui Costa

Kenneth Andersen, que o orientou no Midtjylland, nos sub-19, diz que "não esperava" este salto.

Cinco meses apenas no Rosenborg, e com 15 golos em 14 jogos, valeram o salto de Casper Tengstedt para o Benfica, ele que iniciou 2022 na segunda divisão dinamarquesa. Por isso, a aposta das águias causa surpresa, nomeadamente a Kenneth Andersen, que o orientou nos sub-19 do Midtjylland, em 2018/19, antes da mudança para o Horsens.

"Não estava à espera [da transferência]. O Benfica está noutro nível. Defrontámo-los na Champions e são de um patamar completamente diferente, um andamento acima daquele que podemos alcançar", referiu o técnico ao jornal "Tipsbladet", acrescentando: "Estou realmente curioso para ver como ele vai gerir a mudança. O Rosenborg está provavelmente ao mesmo nível ou ligeiramente abaixo de nós, por isso é um passo enorme que enfrenta."

Referindo que na altura o jogador, mesmo sendo o melhor marcador dos sub-19 não teve espaço na equipa principal porque "havia muitos avançados", Kenneth Andersen admitiu: "Se tivéssemos visto [esta evolução], então teríamos feito algo mais quanto a isso."