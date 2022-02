Ten Hag: "Sporting e Benfica são duas equipas muito diferentes"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Ajax, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de quarta-feira.

Erik ten Hag, treinador do Ajax, evitou esta terça-feira fazer comparações entre as equipas de Sporting - que defrontou na fase de grupos - e Benfica - que vai defrontar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo está agendado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz.

Antes de falar do emblema leonino, o técnico do clube neerlandês também não quis comparar a atual equipa do Benfica com a que defrontou em 2018, na fase de grupos da mesma competição [empate 1-1 em Lisboa e 1-0 para os neerlandeses nos Países Baixos].

"Nunca se pode comparar dois jogos da Champions. Esta é outra equipa. O Benfica há três anos era uma equipa, agora é outra. Não estamos a olhar para isso dessa forma, queremos preparar uma boa estratégia e tomar as decisões certas para este jogo", começou por dizer, antes de falar então sobre o Sporting.

"Sporting e Benfica são duas equipas muito diferentes, são onze jogadores diferentes e os treinadores também são diferentes. Temos de tomar boas decisões com bola, fazer bem a transição para a defesa. O contra-ataque é um dos pontos mais fortes do Benfica", concluiu Ten Hag.