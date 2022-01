Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão à final da Taça da Liga, com o Sporting, jogo com início às 19h45 de sábado.

Final da Taça da Liga: "Um dérbi é sempre dérbi. Os jogadores sabem disso e alguns deles têm muitos jogos destes nas pernas. É sempre um jogo diferente e com emoções diferentes. O objetivo é sempre o mesmo. Temos de entrar de forma competitiva e conseguir ganhar o jogo. Temos consciência que não ganhamos um troféu há dois anos e meio. Nos últimos estava presente, mas noutras funções. Sei o que isto representa para o clube e para os adeptos. O objetivo é vencer o troféu."

Derrotas com rivais diretos: "Não quero falar do passado. O pensamento tem de ser direcionado para o futuro. E o futuro começou naquele jogo no Dragão. Fizemos a análise ao Sporting. Sabemos como defender e atacar. Se conseguirmos aliar isso, e a equipa estiver consciente do que tem de fazer, acredito que o jogo vai correr bem."

Sistema tático: "Acredito que as equipas têm de jogar em vários sistemas. Nós já jogámos em 4-4-2 e 4-3-3. Isso tem de ser pensado conforme as características dos jogadores. É nisso que acredito e trabalho. Temos de, acima de tudo, trabalhar sobre as nossas ideias. Claro que não podemos esquecer o adversário, mas o foco tem de estar em nós."