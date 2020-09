Têm trabalhado com Jorge Jesus, mas são opção na equipa B do Benfica

Tomás Tavares, lateral do Benfica

Trio que ficou de fora dos eleitos para o jogo com o PAOK chamado por Renato Paiva.

O Benfica B estreia-se este domingo na II Liga 2020/21, frente ao Vilafranquense e, para este primeiro encontro, Renato Paiva contou com três "reforços" de peso.

Tomás Tavares, João Ferreira e Gonçalo Ramos, que têm trabalhado com a equipa principal, às ordens de Jorge Jesus, ficaram de fora dos eleitos para o jogo de terça-feira com o PAOK, a contar para a terceira pré-eliminatória da Champions. Assim, João Ferreira e Gonçalo Ramos são titulares este domingo pelos "bês", enquanto Tavares começa no banco.

Recorde a lista de convocados de Jorge Jesus para o duelo com o PAOK:

- Guarda-redes: Helton Leite, Samuel Soares e Vlachodimos;

- Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Nuno Tavares, Vertonghen, André Almeida, Ferro e Gilberto;

- Médios: Cervi, Taarabt, Gabriel, Julian Weigl, Pizzi, Pedrinho, Everton, Florentino e Diogo Gonçalves;

- Avançados: Rafa, Seferovic, Darwin, Vinícius, Waldschmidt e Chiquinho.