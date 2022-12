Tarja de apoio a Enzo terá sido roubada e família faz apelo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Família do jogador do Benfica faz apelo nas redes sociais.

A família de Enzo Fernández ficou sem uma tarja de apoio ao jogador do Benfica durante a homenagem ao médio em San Martín, e fez um apelo nas redes sociais, de forma a recuperar a referida tarja.

"Aquela bandeira que viajou para o Catar, que é da nossa família, ficou pendurada no palco e alguém a levou. Se a virem, devolvam-na", escreveram os familiares do jogador, numa mensagem reproduzida pelo portal "La Página Millonaria".

Em causa uma bandeira uma bandeira argentina, que os familiares do médio levaram para o Mundial'2022 do Catar, com o número 24 usado pelo jogador, que tinha a seguinte inscrição: "Flia. Fernández, EnzoFe, Villa Bonich."

O pedido de ajuda já foi amplamente partilhado, mas até ao momento sem sucesso.

Leia também Portugueses João Félix a caminho da Premier League Manchester United e Arsenal lideram a corrida, Chelsea e outro clube podem intrometer-se. Atlético de Madrid vai ter lucro com o português.