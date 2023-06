Talisca esclarece: "Luís Filipe Vieira nunca se envolveu nas minhas questões salariais"

Atacante brasileiro diz ter sido mal interpretado a respeito a proposta que recebeu do Manchester United quando pertencia ao Benfica

Após a entrevista ao podcast PodZé, na qual acusou Luís Filipe Vieira de querer receber uma comissão numa eventual transferência do Benfica para o Manchester United, Anderson Talisca recorreu esta sexta-feira às redes sociais para se desculpar, reclamando ter sido mal interpretado.

"Sobre as notícias que saíram a envolver o ex-presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira], declaro que fui mal interpretado. Ele nunca se envolveu nas minhas questões salariais e sempre me ajudou quando precisei e tinha contrato com o Benfica. Afirmo que é uma pessoa que respeito e com a qual mantenho uma boa relação até hoje", escreveu na sua conta de Instagram.

Na altura da proposta do Manchester United, Talisca estava emprestado ao Besiktas. Acabou por rumar à China, em 2019. Entretanto mudou-se para a Arábia Saudita e joga aop lado de Ronaldo no Al Nassr.