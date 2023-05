Tal como o Manchester United, PSG já iniciou contactos por Gonçalo Ramos

Campeão de França encetou contactos nas últimas semanas tendo em vista um posicionamento na corrida pelo ponta-de-lança. Apreciado sobremaneira por Luís Campos, conselheiro do clube parisiense, o camisola 88 é, segundo a Imprensa gaulesa, seguido desde há muito. O Manchester United também não larga o futebolista.

Figura do ataque do Benfica em 2022/23, Gonçalo Ramos tem despertado forte cobiça e com o final da temporada a aproximar-se o ponta-de-lança encarnado começa a ver o cerco a apertar. Assim, e depois de o Manchester United dar início ao seu posicionamento na corrida pelo camisola 88 agora é a vez do PSG. O clube onde jogam os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches já encetou contactos nas últimas semanas e está pronto, segundo revelou o portal francês "Le10Sport", para avançar definitivamente.

A publicação refere que desde a chegada de Luís Campos ao clube francês, como conselheiro, Gonçalo Ramos tem merecido uma observação especial, sendo uma das prioridades do dirigente, a par de António Silva, também ele muito cobiçado, assim como Ugarte, médio do Sporting, pelo qual o campeão francês já apresentou uma oferta de 60 milhões de euros. O processo do internacional uruguaio está a ser conduzido neste momento por Jorge Mendes, superagente português, que será também importante no caso de Gonçalo Ramos.

O Paris Saint-Germain pretende reforçar o ataque para 2023/24 e tem, além de Gonçalo Ramos, outros nomes também em carteira, como Osimhen, do Nápoles, e Rafael Leão, do AC Milan. Segundo a mesma publicação, porém, estes dois futebolistas têm um preço superior ao ponta-de-lança benfiquista, razão pela qual o camisola 88 da Luz é também muito apreciado, ele que já foi alvo no início da temporada passada.

O PSG terá de lutar pelo atleta com o Manchester United, que também já encetou contactos pelo internacional português e está disposto a chegar até a um valor de 115 milhões de euros, incluindo valores por objetivos. E prepara ainda a camisola 7, cujo último dono foi Cristiano Ronaldo, para oferecer a Ramos.