Tal como a SAD, Benfica anuncia prejuízo

Cerca de duas semanas depois da SAD do Benfica ter apresentado um prejuízo de 35 milhões de euros em 2021/22, desta feita foi a vez do clube dar conta de um resultado líquido negativo, este no valor de de 23,6 milhões de euros. Segundo o relatório e contas, este número representa uma diminuição de 14,6 milhões de euros face ao período homólogo.

"Esta variação é fundamentalmente justificada pela diminuição em 3,2 milhões de euros do resultado das participadas e pela diminuição do resultado operacional em 11,5 milhões de euros", explica o Benfica no documento.

A contribuir para o resultado líquido negativo, explica o clube encarnado, "está a incorporação de 23,7 milhões de euros negativos (30 de junho de 2021: 20,5 milhões de euros negativos) pela aplicação do Método de Equivalência Patrimonial na mensuração dos investimentos financeiros das participadas do Sport Lisboa e Benfica."

"As participadas que mais contribuíram de forma direta e indireta para a obtenção destes resultados foram a Benfica SAD e a Benfica SGPS, que atingiram resultados negativos no valor 35 milhões de euros (30 de junho de 2021: 17,4 milhões de euros negativos) e de 10,5 milhões de euros (30 de junho de 2021: 13,6 milhões de euros negativos), respetivamente", pode ler-se no relatório.

Contas feitas, o passivo do Benfica ascende agora a 74,9 milhões de euros, representando uma diminuição de 1,4% face ao período homólogo. Este montante é o valor mais baixo das últimas doze épocas, garante o Benfica.