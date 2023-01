TAD contraria CD da FPF e absolve Rui Pedro Braz

O CD da FPF, puniu Rui Pedro Braz com uma multa de 1 020 euros.

Rui Pedro Braz, que havia sido multado pelo Conselho de Disciplina pelo que disse após o Benfica-FC Porto (0-1) da temporada passada - jogo que consagrou os portistas como campeões nacionais -, viu agora o TAD decidir pela absolvição.

Recorde-se que na altura o quadro benfiquista criticara a arbitragem Luís Godinho. "É mais um jogo que acaba por ser o reflexo da temporada, com o Benfica sistematicamente com razões de queixa da arbitragem e da videoarbitragem. Quem me conhece, sabe que a minha estratégia não mudou. Tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho no campo, por mais sérios que possam ser - e hoje foram-no lance do golo, porque a equipa de arbitragem validou um golo legal, mas depois foram traídos por João Pinheiro, que decidiu aquilo que não podia ser, de maneira nenhuma, anulado", referiu.

