TAD chumba recurso apresentado pelo Benfica e multiplica custos

Em causa estava uma multa de 816 euros aplicada às águias.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não deu provimento ao recurso do Benfica em relação a uma multa de 816 euros aplicada às águias. A mesma derivou de críticas publicadas no sítio oficial dos encarnados e nas quais se apontava o dedo à arbitragem de Fábio Veríssimo no FC Porto-Santa Clara, de 19 de dezembro de 2019.

"[...] As escandalosas decisões vistas por todos menos por árbitro e VAR falsearam mais um resultado. Alguém acredita que a dupla Veríssimo/Luís Ferreira não viu a falta antes da marcação do golo ou o lance violento de Zé Luís? Claro que viu como todos nós", lê-se na "News Benfica".

Agora, devido às custas judiciais que terá assumir, o Benfica terá de pagar 4980 euros, mais IVA. Ou seja, sendo o mesmo a 23 por cento, ultrapassará mais de seis mil euros em vez dos 816 iniciais.