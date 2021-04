"Taça de Portugal? Se as coisas continuarem como estão, não entendo que não haja público"

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, esteve esta sexta-feira na BTV, voltando a falar dos efeitos do surto de covid-19 no desempenho da equipa e abordando a ausência de público nos estádios de futebol

"Todos conhecemos os efeitos que a pandemia teve na equipa do Benfica, que foram gravosos e prejudicaram a equipa e o plante , não havendo estabilidadde. Mas, estou optimista, temos evoluído muito nos últimos tempos. Em março recebemos os prémios de melhor treinador, guarda-redes e avançado, é um sinal de optimismo e de esperança. Temos ao alcance o segundo lugar na Liga NOS, só depende de nós. Já o primeiro, depende do nosso adversário. Mas sabemos sofrer, ter resiliência muito grande e vamos lutar até ao último minuto. Este nosso acreditar tem-nos levado a grandes vitórias", disse esta noite, no BTV, Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica.



"Tenho uma ténue esperança e que podemos fazer um final fortemente positivo neste campeonato. Podemos conquistar o segundo lugar, ganhar a Taça de Portugal e a equipa tem dado sinais positivos de que consegue produzir em campo o trabalho feito durante a semana. Estou esperançoso que o que vem aí será muito positivo e motivo de grande alegria", acrescentou



Regresso dos adeptos?

"Como médico, tenho de ser prudente e não gostava nada que voltássemos para trás mas esse é um risco que temos. Temos de ter algum bom senso. Mas, não compreendo bem como se abrem espaços com pouca ventilação como os centros comerciais, com pouca fiscalização e acumulação de pessoas, e não se abre um estádio de futebol que é arejado", afirmou o dirigente encarnado, questionado no canal do clube sobre o regresso dos adeptos aos estádios ter sido, uma vez mais, descartado por António Costa, primeiro-ministro.

"Apelo a que na final da Taça de Portugal haja algum bom senso. Se as coisas continuarem como estão agora, não entendo que não haja público, dentro das regras sanitárias. É o momento das autoridades sanitárias, científicas e políticas de pensarem bem. O futebol precisa de público e há condições para o haver, de forma coordenada e com distanciamento. É altura dos campos de futebol terem público", acrescentou.

"O nosso estádio tem todas as condições para ter público, embora admita que outros possam não ter. Futebol sem público é como comida sem tempero e falta-nos a interação. O Benfica tem sentido muito isso e é essa uma das razões para que a equipa não se motive mais cedo ou não jogue com mais garra", concluiu Varanda Fernandes