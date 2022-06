Taarabt tem porta aberta na Turquia e o Benfica motivos para facilitar saída

Sabendo-se que, com Roger Schmidt, poderá ver o seu espaço de utilização reduzido, o camisola 49 pode ter aqui uma oportunidade de jogar mais e ganhar uma vaga no Mundial deste ano.

O futuro próximo de Adel Taarabt poderá passar pela liga turca, onde o Adana Demirspor está empenhado em contratar o internacional marroquino. Curiosamente, o 9.º classificado da última liga da Turquia, está a apontar ao médio do Benfica como sucessor de um seu compatriota, Younès Belhanda, que já terá expressado a intenção de deixar o Demirspor (clube onde também joga o internacional italiano Mário Balotelli) para regressar a França, para voltar ao Montpellier, onde se formou e jogou como sénior de 2009 a 2013.

A idade de Taarabt, 33 anos, assim como o facto de terminar contrato com o Benfica no final da época que agora vai começar, são dois motivos de peso para que a SAD encarnada esteja disponível para facilitar a saída do internacional marroquino. A juntar a estes factos, junta-se o salário que aufere o médio e a menor probabilidade que o atleta terá de ser primeira opção do novo técnico da águias, Roger Schmidt. O treinador alemão espera por médios de maior intensidade com que aquela que Taarabt pode, nesta fase da carreira, oferecer ao coletivo e, também por isso, as portas da Luz estão abertas para a partida do camisola 49.

Já do lado de Taarabt, e em ano de Mundial, há o desejo de jogar regulamente de forma a poder ainda entrar nas opções do selecionador de Marrocos, Vahid Halilhodzic, no lote de jogadores que estará no Catar.

Vinculado ao Benfica desde 2015/16, quando trocou os ingleses do QPR pelas águias, Taarabt apenas se assumiu como relevante para os encarnados nas últimas três temporadas, onde participou em 87 jogos, depois empréstimo sem sucesso ao Génova. Em 2021/22 esteve em 42 partidas, tal como já acontecera na época anterior, alinhando em 1515 minutos.