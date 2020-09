Taarabt surpreende Jesus e anula novo investimento de milhões do Benfica

Jorge Jesus pediu um médio de ligação, mas a resposta do marroquino está mudar as prioridades.

Os responsáveis do Benfica já gastaram 82 milhões de euros em reforços para a nova temporada e ainda não fecharam a loja em relação ao fortalecimento do plantel. Porém, e segundo O JOGO apurou, Taarabt está a convencer treinador e dirigentes de tal forma que já arrefeceu a intenção de canalizar muitos milhões de euros para a contratação de mais um médio de construção, o chamado 8.

No plantel há várias alternativas para desempenhar a função de ligação entre as tarefas defensivas e ofensivas ao lado do médio mais recuado. Este tem sido Weigl e Jorge Jesus entregou em quase todos os jogos mais a sério da pré-época a posição do 8 a Taarabt, embora também o próprio jogador alemão ou ainda Pizzi, também experimentado, possam atuar com essa responsabilidade estratégica.

Segundo apurámos, e apesar de já conhecer as qualidades do marroquino, Jorge Jesus ficou surpreendido com o rendimento que o camisola 49 apresenta, tanto na pressão sobre os adversários como, e especialmente, na na condução de jogo, na criação de desequilíbrios.

Quando foi contratado, Jorge Jesus incluiu na lista de compras a vinda de um médio com idênticas características e no topo das opções estava, como está, Gerson. Porém, o jogador que o técnico orientou no Flamengo obriga a um investimento que ronda os 30 milhões de euros, pedido que adiou o avanço encarnado, agora arrefecido por Taarabt, que foi titular em quase todos os jogos de pré-época e marcou dois golos.

A aposta no jogador que fez 38 jogos na temporada passada - o seu melhor registo desde... 2010/2011 -, depois de recuperado por Bruno Lage, só passará a definitiva quando o mercado de transferências encerrar, a 5 de outubro, e depois de nova avaliação ao rendimento do jogador e da equipa com ele em campo, algo que deverá acontecer depois da definição de entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.