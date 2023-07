"Di María de volta? O Benfica é a Liga dos Campeões da Liga dos Campeões"

Marroquino, que passou sete anos no Estádio da Luz, lembrou que vários jogadores que saem de Lisboa para grandes europeus querem voltar

Ángel Di María foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Benfica. Num clima de euforia, o argentino regressou ao Estádio da Luz, algo que não deixou Adel Taarabt, antigo jogador dos encarnados, assim tão surpreendido.

"O Benfica é a Liga dos Campeões da Liga dos Campeões. Mesmo que não pague grandes salários. Ainda assim, jogadores como o Di Maria... Ele ainda estava no Real Madrid e dizia "o meu sonho é voltar ao Benfica". Amigo, tu estás no Real Madrid!", afirmou o marroquino, em declarações ao "90football".

Taarabt, que passou pelo Benfica entre 2015 e 2022, com um par de empréstimos pelo meio, explicou ainda que Di María não era o único a querer voltar ao Estádio da Luz depois de sair para um grande campeonato europeu.

"Todos dizem o mesmo. O David Luiz estava no Chelsea, voltou ao Brasil, mas disse que o sonho era voltar ao Benfica. Matic, Witsel, todos querem voltar ao Benfica. Porque é um clube que te trata bem", referiu.

"O Bernardo Silva joga no Manchester City e quer voltar ao Benfica. No Manchester City! Mas não há outro Benfica em lugar algum. A forma como se preocupam com a tua família... São pessoas que estão lá e te perguntam: 'do que precisas? Esta é a tua casa'", acrescentou.