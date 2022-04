Taarabt: "Liverpool? Defrontaremos uma equipa que respeitamos, mas que não tememos"

Declarações do médio do Benfica em antevisão à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, agendada para esta terça-feira (20 horas)

Expectativa: "Sim, claro. Se estamos aqui hoje [nos quartos de final da Champions], podemos vencer. Amanhã defrontaremos uma equipa que respeitamos, mas não tememos. Conhecemos a sua qualidade. Vamos dar o nosso melhor para fazer um jogo bom."

Meio-campo do Liverpool/ritmo da equipa: "Não se trata só do meio-campo, mas sim de todas as zonas do campo. São uma equipa extraordinária, têm grandes jogadores, vamos fazer os possíveis para estar ao nível deles, dar o máximo perante o nosso público."

Jogo mais importante para o Benfica/segundo lugar na Liga Bwin: "Enquanto não tiver terminaado, nada está definido. Quando se joga pelo Benfica, todos os jogos são importantes. Queríamos ter conseguido um resultado bom num jogo importante [contra o Braga]. Há que encarar um jogo de cada vez. Entramos sempre para ganhar em cada jogo."

Diferenças entre Liverpool atual e o que defrontou na Premier: "Há diferenças claro. Jogam juntos há muito tempo, têm muita dinâmica, jogam muito bem. No meu tempo, o Liverpool era muito inconsistente, mesmo sendo grande equipa. Esta, contudo, é mais forte."

Estratégia: "Nós jogamos sempre da mesma forma. Amanhã será diferente em relação a jogos da Liga. Eles [Liverpool] são de qualidade máxima, nós também temos jogadores desse nível. Temos jogadores no nosso ataque que podem fazer a diferença em campo. Faremos de tudo para vencer o jogo, diante dos nossos fãs."

Importância de Vertonghen e Otamendi para este desafio europeu: "Jogaram vários anos em Inglaterra, conhecem bem o Liverpool e isso pode ser importante. É mais um aspeto do jogo apenas. O Benfica vai dar o seu melhor, estar bem focado e é importante a equipa estar sólida, não só individualidades."