Taarabt: "Foi uma loucura. Podíamos ter feito o 3-0 e o jogo acabava"

Taarabt e Grimaldo fizeram os golos do Benfica no Bessa

Declarações de Taarabt, médio marroquino do Benfica, após o empate a dois golos em casa do Boavista, para a ronda 23 do campeonato.

O jogo: "Na primeira parte destruímos. Podíamos ter feito o 3-0 e matávamos o jogo. Não o fizemos e acho que na segunda parte não jogámos tão bem como na primeira parte, mas tivemos chances claras para fazer o 3-0. Não o fizemos e terminou desta maneira. É uma loucura, porque a primeira toda foi toda do Benfica."

O que falhou: "O treinador disse para jogarmos no segundo tempo como jogámos no primeiro. Mas tivemos chances claras, com o Rafa e o Ramos."

Golo marcado: "Mais importante do que marcar foi dar a vantagem à minha equipa. Para mim, entre marcar e terminar assim... preferia não marcar e que a equipa ganhasse."