Taarabt está de regresso à seleção de Marrocos

Médio não era convocado desde setembro de 2021. Centrocampista faz parte de uma lista que terá dois jogos oficiais e um de preparação

Adel Taarabt está de regresso à seleção marroquina. O médio do Benfica foi chamado por Vahid Halilhodzić para o trio de encontros marcados para as próximas semanas.

A seleção de Marrocos medirá forças com a África do Sul e com a Libéria, em partidas a contar para a qualificação da próxima CAN, e com os Estados Unidos, em jogo particular.

Taarabt, internacional A em 27 ocasiões, não era chamado à sua seleção desde setembro de 2021.