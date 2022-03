Taarabt elogia Benfica e fala da passagem por Inglaterra: "Contratam-te e depois deixam-te sozinho"

Adel Taarabt, médio do Benfica, deu uma entrevista ao The Athletic e abordou os anos que passou em Inglaterra e a mudança para a Luz. Aos 32 anos, o marroquino cumpre a quinta época no Benfica.

Passagem por Inglaterra (representou Totenham, Queen Park Rangers e Fulham): "Em Inglaterra, é difícil para quem chega. Contratam-te e depois deixam-te sozinho. Quando olho para a academia do Benfica, com 13 ou 14 anos, estão a pensar como verdadeiros atletas. Eu, quando cheguei a Inglaterra, treinava uma ou duas horas, e depois ficava sozinho. Não tinha as pessoas ao meu redor para me dizer isto ou aquilo. A única coisa que te pedem em Inglaterra é que te apresentes em campo, e eu vim com essa mentalidade. Quando vim para o Benfica pensava que seria a mesma coisa e achei difícil, porque não é assim."

Primeiros tempos no Benfica e estilo de vida novo: "Fiquei mais tranquilo. Comecei a pensar no que poderia fazer melhor, mudei a minha vida. Dei mais tempo para a minha família. Tornei-me totalmente profissional. Mudei a forma de comer, mudei a forma de dormir. Sinto-me melhor, mais em forma, com a intensidade do treino que temos. Vou ao ginásio todas as manhãs antes do treino», revelou.

Orientado por Bruno Lage: "Ele disse-me que não entendia como é que eu estava nessa situação. Quando ele chegou, não nos conhecíamos, mas eu estava a treinar muito bem e ele estava feliz."

Posição mais recuada no meio-campo: "É uma posição diferente, onde não podia arriscar tanto. Em Inglaterra jogava livre, e a única coisa que me pediam era para criar. Agora faço as duas coisas, tento criar e defender também. Preciso de ter muita disciplina. Não ando à volta da grande área adversária. Chego lá, mas tento mais fazer o passe no último terço. Trata-se mais de fazer a equipa jogar."

Renovação com o Benfica em 2020, com redução salarial: "Depois do primeiro ano quis fazê-lo. Senti que o clube era incrível. Sempre me deram apoio em todas as fases que passei. Foi a decisão certa."