"Taarabt é um jogador diferenciado. Consegue ver o jogo mais à frente"

Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, no final do encontro com o Ajax (2-2)

Futuro próximo: "Faz parte da função do treinador olhar para todos os aspetos. Nesta casa um resultado positivo é ganhar. Hoje não conseguimos. O nosso desafio é dar continuidade nos próximos jogos. Tudo valerá mais força se conseguirmos transportar aquilo que fizemos hoje para o jogo com o Vitória."

Discurso diferente em relação ao Boavista: "Com o Boavista não tivemos uma grande agressividade ofensiva no início da segunda parte. Já fizemos a análise o porquê do resto da segunda parte. O discurso não foi diferente. Reconhecendo que hoje iríamos ter uma tarefa difícil. Não demos menos importância ao Boavista, nada disso. Fizemos uma exibição consistente. Contámos com o apoio do público, nesta casa faz a diferença."

Leia também Benfica Benfica-Ajax: Yaremchuk empata e beija escudo da Ucrânia Minuto 72: Benfica empata. Defesa incompleta do guarda-redes do Ajazx, após remate de Gonçalo Ramos, surgindo Yaremchuk a empatar de cabeça. O avançado celebrou o golo, beijando o escudo da Ucrânia que tinha debaixo da camisola do Benfica.

Taarabt: "Tem trabalhado muito bem ao longo destas últimas semanas. Aproveitou a oportunidade, é um jogador diferenciado. Consegue ver o jogo mais à frente, como costumamos dizer. Está a atravessar um bom momento."

Yaremchuk com mais possibilidades? "Essa é a dificuldade do treinador. Tem 24 jogadores e tem de fazer opções. Temos jogadores com características diferentes. O Roman, sempre que entra, dá uma boa resposta. Tem estatura elevada, recebe bem, sabe atacar à profundidade. Pedimos aos nossos jogadores para darem tudo para a equipa."