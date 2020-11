Taarabt disse que FC Porto é o maior rival do Benfica: "Ofende alguém?"

Jorge Jesus comentou as declarações do médio marroquino do Benfica.

Taarabt disse que o FC Porto era o maior rival do Benfica: "Quanto ao Taarabt... Aqui [em Portugal] a nossa comunicação desportiva - e estive fora dois anos -, é um pouco complicada, com uma palavra fazem o sentido daquilo que o jogador pode querer dizer. O jogador tem a opinião dele. O rival que pode ser mais complicado é o FC Porto, foi o que disse. Ele não pode ter opinião? Ofende alguém, prejudica alguém? Fazemos muito de uma palavra só. Um contexto que não tem significado, não vejo onde é que isso pode agredir ou denegrir qualquer equipa. Isso não tem cabimento para que haja alguma justificação".

Sobre Gonçalo Ramos: "Ele é um titular como os 22 ou 23 jogadores que o Benfica tem. Como todos os jovens, a qualidade técnica é fundamental mas não chega. Ninguém nasce ensinado em nenhuma área, o futebol é igual. Ele tem talento e, como o tem, tudo se torna mais fácil no dia oportuno, na semana oportuna, no jogo oportuno".

Sobre Lucas Veríssimo e a viagem de Vieira ao Brasil: "O presidente, como vocês devem saber, já me comunicou que vai estar comigo e com a equipa na Madeira, vou ter um dia para estar com ele e falar sobre esses pormenores todos. Não me compete saber as diretrizes de como foi, se o jogador já está confirmado... Só está confirmado quando se assina, não posso responder com certeza à pergunta sobre o Lucas Veríssimo".