"Svilar? Nada de novo para mim, tive 11 jogadores com covid-19 no Flamengo"

Antes do jogo com o PAOK, Jorge Jesus foi questionado sobre a infeção de Svilar com covid-19.

Svilar testou positivo à covid-19: "Nós tivemos um jogador com covid-19, o Mile. Mas faz parte da vida de todos, saber conviver com a covid, porque não há outra maneira de vivermos e o futebol deu um exemplo muito grande sobre como se tinha de conviver com esta pandemia. Não tem muito que saber, só há três questões que se têm de colocar: testar, prevenir e isolar. Para mim não é nada de novo, estive no Brasil, tive 11 jogadores com covid-19 no Flamengo. É testar, isolar e prevenir. E mais nada. Não tenho problema com isto, desde que as coisas sejam bem feitas, os protocolos não podem fugir daquilo que são, que passa por testar semanalmente os atletas. O Benfica testa os atletas três vezes por semana. Montámos uma unidade em que sabemos que vivemos num espaço com 100 pessoas, onde todos estão tranquilos. Se aparecer um caso é isolado, na minha opinião não se passa nada. O problema que se coloca aqui é o jogador que pode estar 2 ou 3 semanas sem treinar. Se for mais do que um, começa a ser um problema. Caso contrário, é testar e isolar".

Sobre o PAOK, de Abel Ferreira: "Fizemos o nosso trabalho de casa. Reconhecer as qualidades do nosso adversário, o PAOK, em todso os momentos do jogo. Chegámos à conclusão de que é uma boa equipa. Quanto ao meu colega Abel, o que quis dizer foi que está a fazer um excelente trabalho na Grécia. Tem uma ideia de jogo muito positiva, num sistema difícil, como experimentou com o Larissa e o Besiktas. O PAOK também tem, com certeza, conhecimento profundo da equipa do Benfica".